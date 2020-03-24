В Севастополе депутаты перешли на дистанционный прием граждан

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сегодня провёл очередной приём граждан. В городе действует временный запрет на подобные мероприятия, поэтому люди задавали свои вопросы по телефону.

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На связи пенсионерка Людмила Литвинова. Женщина жалуется, что не может получить в льготной аптеке редкий рецептурный препарат. Дмитрий Белик сразу же звонит с этой проблемой директору городского департамента здравоохранения. Сергей Шеховцов удивляется, почему во время режима повышенной готовности депутат Госдумы принимает граждан. Глава «Горздрава» пообещал лично проконтролировать, чтобы пенсионерка получила лекарства.

Следующий входящий звонок от Светланы Степанян. Женщина спрашивает совета, как повлиять на недобросовестных застройщиков.

«Дом не достроили, в эксплуатация не ввели. В 2018 году поставили нас перед фактом. Чтобы вообще не остаться ни с чем, предложили заключить договор нотариальный на общую долевую собственность», – рассказывает Светлана Степанян.

Этот депутатский приём ещё раз показал, что большинство проблем, с которыми люди обращаются к представителям власти, решаются парой телефонных звонков. При этом севастопольцы не сидят в очередях и им не нужно отпрашиваться с работы.

Депутатские приёмы продолжатся по графику, но до улучшения эпидемиологической обстановки они будут проходить в таком телефонном режиме. Для того, чтобы не терять связь с населением, на стене дома по адресу Большая Морская 4, повесили этот почтовый ящик. В него можно положить своё обращение депутатам, для этого не нужны ни конверт, ни марки. Достаточно указать своё имя, фамилию и контактные данные.

Каждое заявление считается официальным обращением. Письма из этого ящика вынимают дважды в день.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь