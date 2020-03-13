В Севастополе десятки улиц остались без воды

Авария на сетях городского водопровода оставила без водоснабжения жителей нескольких десятков улиц Севастополя

В связи с аварийными работами на сетях горводопровода подача воды с 22:00 12 марта до 08:00 13 марта подача воды не будет производиться в район улиц: Генерала Мельника, Брянская, Бирюлева, Пластунская, Коли Пищенко, Тарутинская, Силантьева, Сиреневая, Клубничная, Окружная, Скалистая, Казанская, Ереванская, Багрия, Шевченко, Даши Севастопольской, Будищева, Бородинская, Орловская, Владимирская, Эстонская, Литовская, 1-я Линия Бомбор, 2-я Линия Бомбор, Подольцева, Углицкая, 9-го Января, Лазаревская и проспект Победы.

Также водоснабжение будет отсутствовать всю ночь по улицам: Шостака, Дмитрия Ульянова, Ерошенко; Надежды Островской, Гавена, Героев Подводников, Ефремова, Павла Дыбенко, Вакуленчука, Ректорска, Учительская, Сладкова, Шелкунова, на проспекте Гагарина, Леси Украинки, Лизы Чайкиной, Краснодонцев, Глухова, Меньшикова, Зои Космодемьянской и площади 50-летия СССР.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь