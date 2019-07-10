В Севастополе детям с инвалидностью будут обслуживать слуховые импланты бесплатно

10 июля 2019     26
В Севастополе детям с инвалидностью будут обслуживать слуховые импланты бесплатно

Законопроект подготовили в департаменте социальной защиты. Предложение уже одобрили в городском правительстве.

Два элемента кохлеарных – слуховых – имплантов, синтезаторы речи и аккумуляторы, люди с инвалидностью получают бесплатно по линии здравоохранения. Но часто ломается третий элемент – модулятор. 

«На данный момент в Севастополе 14 людям из 27 инвалидов по слуху необходимо заменить FM-систему, которая подбирается к имплантату. Ежегодно добавляется ещё 2-3 ребёнка. Средняя цена FM-системы – 59 тысяч рублей. Не все могут себе позволить её заменить в случае выхода из строя или истечения срока годности», – рассказал корреспонденту издания “Новый Севастополь” глава департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

Дополнительных средств из городского бюджета законопроект не потребует – на него распределят средства, выделенные департаменту.

Следующим этапом предложение должны будут рассмотреть депутаты Законодательного собрания.

фото twitter.com

Источник: Вести.Севастополь

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