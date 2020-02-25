В Севастополе для ветеранов войны пройдут персональные парады

Командование Черноморского флота поддержало предложение общественности провести в севастопольских дворах мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны, которые уже не выходят из дома и смогут посетить городской праздник 9 мая. А персональный парад участники войны могли бы наблюдать у входа в подъезд, с балкона или из окна своей квартиры.

Такая практика уже получила распространение в других городах России.

Такое предложение было озвучено на первом заседании дирекции Года памяти и славы в Севастополе. Командующий Черноморским флотом дал распоряжение составить список ветеранов, для которых проведут такие отдельные парады. Об этом ТАСС сообщил заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Организаторы постараются подобрать для каждого ветерана коробку из военных именно того рода войск, в которых он служил. Ветеранов в городе осталось немного, и флот готов в День Победы уделить внимание каждому.

Служба информации «Вести – Севастополь» На фото: персональный парад в Смоленской области с сайта glavnayatema.com

Источник: Вести.Севастополь