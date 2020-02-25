В Севастополе для ветеранов войны пройдут персональные парады

25 февраля 2020     16
В Севастополе для ветеранов войны пройдут персональные парады

Командование Черноморского флота поддержало предложение общественности провести в севастопольских дворах мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны, которые уже не выходят из дома и смогут посетить городской праздник 9 мая. А персональный парад участники войны могли бы наблюдать у входа в подъезд, с балкона или из окна своей квартиры.

Такая практика уже получила распространение в других городах России. 

Такое предложение было озвучено на первом заседании дирекции Года памяти и славы в Севастополе. Командующий Черноморским флотом дал распоряжение составить список ветеранов, для которых проведут такие отдельные парады. Об этом ТАСС сообщил заместитель командующего ЧФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Организаторы постараются подобрать для каждого ветерана коробку из военных именно того рода войск, в которых он служил. Ветеранов в городе осталось немного, и флот готов в День Победы уделить внимание каждому.

Служба информации «Вести – Севастополь» На фото: персональный парад в Смоленской области с сайта glavnayatema.com

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Красноярской медведице нашли жениха из другого города
Красноярской медведице нашли жениха из другого города

Белая медведица Аврора из «Роева ручья» в Красноярске «выйдет замуж» за своего сородича по кличке Балу из зоопарка в Ижевске. …


Экспорт Белоруссии упал на $2 млрд из-за поставок грязной нефти из РФ
Экспорт Белоруссии упал на $2 млрд из-за поставок грязной нефти из РФ

Экспорт Белоруссии упал более, чем на $2 млрд за 2019 год из-за транзита грязной нефти из РФ и ограничений на …


Немец получил ответ из Новой Зеландии на послание в бутылке семилетней давности
Немец получил ответ из Новой Зеландии на послание в бутылке семилетней давности

Житель немецкого города Бонн получил ответ на послание в бутылке семилетней давности. Об этом он рассказал на своей странице в …


Призер чемпионата мира вспомнил о тайном знании русских людей
Призер чемпионата мира вспомнил о тайном знании русских людей

Серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил о выступлениях с россиянином Романом Павлюченко в …


Мужчину замотали пленкой от багажа в самолете из-за поддельной визы
Мужчину замотали пленкой от багажа в самолете из-за поддельной визы

dailymail.co.uk Бизнесмена из Камеруна замотали пленкой от багажа в самолете Turkish Airlines из-за поддельной визы. Видеозапись происшествия появилась на The …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты