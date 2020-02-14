В Севастополе для ветеранов всех войн организуют медосмотр

Ко Дню защитника Отечества севастопольские ветераны смогут проверить здоровье в поликлинике №5 по адресу: Геннериха, 1.

Приём 19 и 20 февраля с 14:00 до 19:00 будут вести врачи: терапевт, гериатр, кардиолог, невролог, гинеколог и онколог. Также можно будет сдать анализы, пройти флюорографию и другие исследования.

В поликлинике рассчитывают, что за два дня удастся обследовать больше 150 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя. Участникам акции необходимо взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь