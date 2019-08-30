В Севастополе для воспитанников детского дома устроили праздник

30 августа 2019     9
В Севастополе для воспитанников детского дома устроили праздник

В преддверии первого сентября судебные приставы поздравили воспитанников севастопольского детского дома. 

Над учреждением ведомство шефствует уже не первый год. Чтобы отметить день знаний, для детей ежегодно организовывают праздник. В этом году на него пригласили аниматоров. Они показали научные эксперименты, в которых дети и сами смогли принять участие. Шоу получилось познавательным и развлекательным.

Александр Мосеенков,исполняющий обязанности руководителя управления федеральной службы судебных приставов по городу Севастополю, в должность вступил недавно. Такая традиция поздравлять детей ему понравилась, и он намерен её продолжать.

«В преддверии начала учебного года хочется зарядить детей положительной энергией, организовать им какой-то небольшой праздник. Поэтому, организовали сегодня, вы видели, дети были счастливы, веселы, надеемся, это поможет в обучении, станет как-то легче учиться», – говорит Александр Мосеенков.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе двое подростков сорвались с обрыва
В Севастополе двое подростков сорвались с обрыва

ЧП произошло 28 августа в районе обрыва на Килен-балке, недалеко от улицы Горпищенко, но информацию об этом в Центре обеспечения …


В Севастополе для воспитанников детского дома устроили праздник
В Севастополе для воспитанников детского дома устроили праздник

В преддверии первого сентября судебные приставы поздравили воспитанников севастопольского детского дома.  Над учреждением ведомство шефствует уже не первый год. Чтобы …


ЦСКА вернет российского футболиста на родину
ЦСКА вернет российского футболиста на родину

Московский ЦСКА близок к приобретению российского форварда «Млада Болеслав» Николая Комличенко. Об этом сообщает «Чемпионат.com». ЦСКА уже согласовал условия сделки …


В Ингушетии запустят беспилотное летающее такси в 2020 году
В Ингушетии запустят беспилотное летающее такси в 2020 году

В столице Ингушетии — Магасе — запустят беспилотное летающее такси уже в 2020 году, сообщил в пятницу, 30 августа, мэр …


«Правильное» количество детей в семье по мнению Путина
«Правильное» количество детей в семье по мнению Путина

Владимир Путин назвал семью, в которой есть три ребенка, нормальной и правильной. Об этом он заявил при встрече с врио губернатора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты