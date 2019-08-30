В Севастополе для воспитанников детского дома устроили праздник

В преддверии первого сентября судебные приставы поздравили воспитанников севастопольского детского дома.

Над учреждением ведомство шефствует уже не первый год. Чтобы отметить день знаний, для детей ежегодно организовывают праздник. В этом году на него пригласили аниматоров. Они показали научные эксперименты, в которых дети и сами смогли принять участие. Шоу получилось познавательным и развлекательным.

Александр Мосеенков,исполняющий обязанности руководителя управления федеральной службы судебных приставов по городу Севастополю, в должность вступил недавно. Такая традиция поздравлять детей ему понравилась, и он намерен её продолжать.

«В преддверии начала учебного года хочется зарядить детей положительной энергией, организовать им какой-то небольшой праздник. Поэтому, организовали сегодня, вы видели, дети были счастливы, веселы, надеемся, это поможет в обучении, станет как-то легче учиться», – говорит Александр Мосеенков.

Источник: Вести.Севастополь