В Севастополе должникам не будут отключать электричество

24 марта 2020     19
В Севастополе должникам не будут отключать электричество

Должникам не будут отключать электроэнергию на время действия режима повышенной готовности. Об этом заявили на предприятии «Севэнергосбыт».

Без каких-либо бумаг и проверок приборов. Спустя несколько часов после отключения, в квартире Валентины Куренной снова загорелся свет. Летом 2018 года женщина стала жертвой так называемых «брянских мошенников», которые убеждали пенсионеров сменить счетчики.

«Я говорю, так надо же пригласить контролера с «Энергосбыта». Не надо никого приглашать, мы работаем в тандеме с «Энергосбытом», у нас все согласовано, – вспоминает Валентина Куренная. – Я говорю: муж у меня лежачий, меня позвал. А она: тем более, у вас муж лежачий больной, вам надо отменять, и она как-то меня убедила».

То, что её обманули, Валентина Степановна поняла быстро. Обратилась в «Севэнергосбыт», специалисты, рассказывает пенсионерка, поставили пломбу через неделю после установки счетчика. Однако перерасчет за несанкционированное подключение произвели за три месяца. Получилось почти 10 тысяч рублей. Парадоксально, но с точки зрения нормативных актов, это законно. Женщина подписала договор о рассрочке платежа на год. Но выплатить смогла только часть. 

«Мужа не стало, прошу снять с меня оставшийся долг, я успела выплатить 4 тысячи. «Нет, все…учитывая ваше затруднительное положение, придите и перепишете соглашение. ну я так и не пошла, – говорит Валентина Степановна, – думаю, ну что ж у них сердца нет? Такие бессердечные что ли. Ну для них, они ж капиталисты, для них ничего эти 5 тысяч не стоят».

Действие соглашения истекло в прошлом месяце. Причина отключения, поясняют в «Севэнергосбыте» – в задолженности за фактически потребленную энергию, которая образовалась год назад, а не летом 2018 года. Однако, по словам пенсионерки, она исправно платит по текущим счетам.

В Севастополе жертвами «брянских мошенников» стали 1,5 тысячи человек. Орудовали преступники и в Крыму. Однако в Республике перерасчеты делали по среднемесячному потреблению каждого клиента, а не по максимально возможному объему, как в нашем городе, рассказывает севастопольский омбудсмен Павел Буцай.

«Государственное предприятие «Крымэнерго», оно посчитало невозможным брать со своих крымчан какой-то штраф или какие-то повышающие коэффициенты. Ни один гражданин Крыма не пострадал в данной ситуации», – говорит уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Эту информацию в «Севэнергосбыте» называют недостоверной. Семь севастопольцев, тем временем, уже получили выплаты от мошенников. Суд выиграла и Валентина Куренная. Ей должны 15 тысяч рублей, которыми она и планирует оплатить долг. Общая сумма ущерба, нанесенного преступниками, без учета морального вреда – около 20 миллионов рублей. Такой суммы у мошенников, вероятно, нет. И получат ли свои деньги все обманутые пенсионеры, неизвестно.

«Мы предложили в качестве выхода предложения об отступном, чтобы в части оплаты перерасчета, который «Севэнергосбыт» считает правильным и законным в данной ситуации, они приняли в качестве оплаты право требования с этих брянских организаций убытка. Но пока, на сегодняшний день, «Севэнергосбыт» всячески отказывается, они заинтересованы получить живые деньги непосредственно с людей», – рассказал руководитель Центра защиты прав граждан и юридической помощи Антон Афанасьев.

В свою очередь в «Севэнергосбыте» говорят: жертв брянских мошенников по-прежнему не отключают и не планируют этого делать. А Валентине Куренной все-таки необходимо обратиться в расчетный центр за пересмотром договора реструктуризации.

«Потребитель обязан к нам был обратиться и представить причины, по каким он не может выполнить условия реструктуризации. Естественно, мы бы пошли бы ему на встречу, о чем мы ему в письме в декабре 2019 года было ему сообщено. Но, по непонятным причинам потребитель оставил наше сообщение без внимания», – пояснил начальник отдела работы с бытовыми потребителями ООО «Севэнергосбыт» Анатолий Шевченко.

Свет в квартире Валентины Куренной включили после обращения в правительство города, говорит омбудсмен Павел Буцай. Однако в «Севэнергосбыте» подчеркивают, что услугу возобновили и для других должников из-за введения режима повышенной готовности, который действует в городе до 6 апреля.

Вероника Андреева, Виталий Козловский, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь

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