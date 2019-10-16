В Севастополе домашних птиц прививают от птичьего гриппа

В Севастополе началась массовая вакцинация пернатых. Осенью бухты города становятся приютом для перелетных птиц, а с собой они могут принести самые разные инфекционные болезни. Ситуацию контролируют ветеринары. Какие исследования они проводят и скольким домашним птицам уже сделали прививки?

Вакцина защищает от острой инфекционной вирусной болезни – птичьего гриппа. Впервые он был выявлен еще сто лет назад. Его часто называют “классической чумой”, причем не только для пернатых. Лекарство до сих пор не придумано. Спасает лишь профилактика.

«Профилактические прививки и вакцинацию мы делаем постоянно, чтобы все были здоровы, не болели. Мы хотим уберечь наше хозяйство от смертности», – говорит глава фермерского хозяйства Ольга Нестеренко.

Вакцинацию проводят ежегодно. Делают её подкожно в область шеи. Иммунитет формируется на 21-ый день. При заболевании хотя бы одной птицы, придётся уничтожить все поголовье в радиусе трёх километров. В этом случае это фермерское хозяйство может потерять до 80 кур и 40 уток. Фермеры относятся к вакцинации ответственно. Случаев отказа, говорят ветеринары, нет, как и вспышек самого заболевания. Эпидемии птичьего гриппа в Севастополе не было 10 лет.

Ситуация стабильная, но угроза есть. Осенью севастопольские бухты становятся приютом для перелетных птиц. И сейчас ветеринары приступили к массовой вакцинации против гриппа в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Таких в городе около трехсот.

«В случае угрозы возникновения гриппа птиц домашняя птица может подхватить это заболевание. Оно опасно не только для птицы, но и для человека. Вызывает очень высокую смертность у заболевшего стада, и, соответственно, большой экономический ущерб», – говорит Михаил Лучников, старший инспектор управления ветеринарии отдела противоэпизоотической работы и лечебно-профилактических мероприятий.

В этом году убытки понесло одно из крупных птицеводческих хозяйств Ростовской области. Чтобы избежать птичьего гриппа, на полуострове проводят не только вакцинацию, но и научные исследования.

«Проводится эпизоотический мониторинг в дикой орнитофауне гриппа птиц. Для этого были отобраны 70 проб дикой и синантропной птицы, которые были направлены в лабораторию. Результат отрицательный», – рассказал Александр Полещук, заместитель начальника управления ветеринарии г. Севастополя.

А привито в Севастополе уже более 30 тысяч домашних птиц. Осталось провакцинировать еще 10. Сейчас ветеринары начали запасаться препаратом на следующий год.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь