В Севастополе ЕГЭ по истории сдали родители выпускников

16 февраля 2020     8
В Севастополе ЕГЭ по истории сдали родители выпускников

Учителя предложили родителям 11-классников написать ЕГЭ. Эта акция стала уже традиционной, чтобы взрослые могли почувствовать на себе, какие эмоции в день экзамена испытывают дети.

Обычно родители сдавали русский язык, но в этом году, в честь 75-летия Победы, им предложили тест по истории. Причём в него включили не только вопросы на знание исторических дат, но также авторы заданий решили проверить общую эрудицию и умение работать с картами.

«Очень сложный экзамен. Знаний моих школьных не хватает явно. Вопросы разные: и по истории средних веков, и современный период – Перестройка, всё, что угодно есть», – делится впечатлениями Людмила Ткаченко.

Пробный экзамен для родителей впервые провели в Инженерной школе. С каждым годом число выпускников в Севастополе растет: этим летом ЕГЭ будут сдавать уже 2818 одиннадцатиклассников. И новая школа станет одним из пунктов проведения экзамена

«Мы каждый год открываем новый пункт проведения экзамена. Поскольку это новая современная школа, сразу было принято решение, что она будет участвовать в проведении экзамена. Мы предупредили родителей: сегодня пока не было установлено видеонаблюдение, но в ближайшее время оно будет установлено, и к проведению экзамена школа будет полностью готова», – рассказывает руководитель департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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