В Севастополе елки на переработку будут забирать с контейнерных площадок

25 января 2020     21
В Севастополе елки на переработку будут забирать с контейнерных площадок

Сегодня, 25 января, с полудня до 14:00 в Ленинском районе проходит акция Ёлки на переработку». Сдать дерево можно по трём адресам: «Славянский рынок», Острякова 178 – это бывшая остановка троллейбуса №12, место продажи ёлок в районе 5-го километра.

Подробности акции в интервью «Вести ФМ – Севастополь» рассказала руководитель организации #ЭкоДвиж Наталья Вахмянина.

Не все могут принести ёлку на место сбора, поэтому по району будет курсировать машина.

«Машина будет курсировать от 5-го км и собирать ёлки, если их оставят у контейнеров», – уточнила она.

Организация #ЭкоДвиж реализует и другие проекты: «Бумажный бум», «Батарейки, сдавайтесь!», «Эко игрушка для эко ёлки», «Ёлки-палки и щепа» и другие.

«Была акция – сбор макулатуры «Бумажный бум». Из собранной бумаги изготовили гофрокартон. Севастопольское предприятие из этого картона изготовило стулья для проекта «Играй! Зажигай!». Получилась экологическая цепочка, которая наглядно показывает, как из вторсырья получить готовую продукцию. Деньги, которые мы выручили во время сбора макулатуры, мы направили на покупку 100 кустов роз. Мы высадили их возле Севастопольского Политехнического лицея», – поделилась Наталья Вахмянина.

«Вести ФМ – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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