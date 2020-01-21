В Севастополе «Елковорот» решит проблему утилизации новогодних деревьев

В Севастополе откроются 8 точек для сбора и последующей переработки новогодних елок. Эко-парк «Лукоморье» стал одним из первых пунктов приёма хвойных красавиц.

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Раздувание самовара сапогом для гостей эко-парка кажется чудом. Многие впервые в жизни видят этот процесс и удивляются, когда узнают, что для аромата во время растопки часто используют шишки.

«На нём есть крышка, которая снимается. Под крышкой ванна для воды, где кипятится вода, и гильза – там дрова, шишки, в общем, всё, что горит», – рассказывает участник экологической акции Алексей Леонов.

Чаем на сосновых шишках угощают тех, кто решил участвовать в акции «Елковорот» и не выбрасывать главный атрибут зимнего праздника, а отдать на корм для зверей.

В день в эко-парк приносят до 50 новогодних деревьев, в этом году здесь появилась машина для их переработки. Измельчённые елочные ветви пойдут для приготовления отвара для животных.

Принести новогоднее дерево для переработки в эко-парк «Лукоморье» можно до конца недели, а в субботу и воскресенье «Ёлковорот» откроется сразу в восьми точках города. Использовать измельчённые ветви будут не только для того, чтобы накормить животных.

«Вся информация есть в ВКонтакте в нашей группе «Ёлковорот», и в субботу ждём всех желающих принести ёлку на переработку. Если нет переработки ёлки, она как бытовые отходы идёт на полигон, а здесь мы получаем готовое удобрение, чтобы рассыпать под деревьями и удерживать влагу», – сообщил организатор «Ёлковорота» в Севастополе Клементий Мартьянов.

Ну а судьбой ёлок, которые всё-таки оказались около мусорных контейнеров, обеспокоились в департаменте городского хозяйства. Там сформировали три мобильных бригады, которые будут курсировать по Севастополю в поисках новогодних деревьев и отвозить их на переработку. И пока для Севастополя постновогодняя экологическая акция – новшество, в Москве за три года число участников ёлковорота выросло в 54 раза.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь