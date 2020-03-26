В Севастополе ждут наплыва туристов из-за длинных выходных

26 марта 2020     25
В Севастополе ждут наплыва туристов из-за длинных выходных

На заседании правительства Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев предположил, что в неделю, объявленную нерабочей, в город приедет большое число туристов.

Глава города дал поручение профильным ведомствам контролировать ситуацию в местах массового размещения туристов.

Накануне, глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендовал не наращивать турпоток на полуостров  в апреле. По его словам, многие туроператоры и авиакомпании выступают с предложениями увеличить количество рейсов в Крым из-за отмены сообщения с зарубежными странами.

Источник: Вести.Севастополь

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