В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон

16 марта 2020     11
В Севастополе женщина напала на пенсионера и отняла телефон

Днем около продуктового магазина нетрезвая 51-летняя женщина напала на 64-летнего мужчину с ограниченными возможностями.

Она несколько раз ударила его, похитила смартфон стоимостью 7 тысяч рублей и скрылась, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. Пенсионер обратился в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району.

Полицейские установили личность женщины и задержали ее. Правда, к этому моменту она уже успела сбыть украденный телефон. Нападавшая уже была судима. Сейчас на нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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