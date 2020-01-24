В Севастополе женщина ограбила свою знакомую, приютившую ее у себя

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 40-летняя жительница Севастополя. Она сообщила, что у неё из дома исчезли золотые украшения стоимостью 125 тысяч рублей.

Как удалось установить следователям, драгоценности пропали после того, как дома у женщины жила ее 39-летняя знакомая, приехавшая в Севастополь из соседнего государства, сообщила пресс-служба УМВД по городу.

Платой за гостеприимство стало похищение из шкафа около десяти ювелирных изделий стоимостью. Злоумышленница заложила их в один из ломбардов, а вырученные деньги потратила.

Женщина задержана, на нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь