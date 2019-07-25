В Севастополе жилой район превратили в свалку строительного мусора

Несанкционированный сброс строительных отходов в одном из жилых районов Красной горки выявили специалисты Севприроднадзора, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в среду.
Из грузовых автомобилей сбрасывался лом бетонных изделий, отходы асфальта и асфальтобетона. Площадь загрязненной территории – 736 кв.м.
«Специалисты химико-аналитической лаборатории ГБУ «Экоцентр» отобрали пробы почвы для анализа. На данный момент проводится административное расследование», – говорится в сообщении.
Виновных лиц привлекут к административной ответственности. Также будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде.
Источник: Вести.Севастополь