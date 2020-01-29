В Севастополе завели уголовное дело за вырубку можжевельника на 160 тысяч рублей

29 января 2020     16
В Севастополе завели уголовное дело за вырубку можжевельника на 160 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки краснокнижных растений на территории ГКУ «Севастопольское лесничество».

Ущерб, причинённый государству уничтожением 56 деревьев сырорастущего можжевельника дельтовидного, оценивается более чем в 159 тысяч рублей.

По результатам проверки природоохранной прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по статье 260 УК РФ. Ведётся расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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