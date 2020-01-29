В Севастополе завели уголовное дело за вырубку можжевельника на 160 тысяч рублей

По результатам проверки природоохранной прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по статье 260 УК РФ. Ведётся расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Ущерб, причинённый государству уничтожением 56 деревьев сырорастущего можжевельника дельтовидного, оценивается более чем в 159 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки краснокнижных растений на территории ГКУ «Севастопольское лесничество».

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