В Севастополе завершается посадка луковиц тюльпанов

13 ноября 2019     17
В Севастополе завершается посадка луковиц тюльпанов

Рабочим ГБУ «Парки и скверы» до середины декабря предстоит высадить 405 тысяч луковичных растений, чтобы в апреле в городе появилось настоящее море цветов.

Решено высадить порядка 200 сортов тюльпанов, пять сортов нарциссов и гиацинтов на 60 клумбах Севастополя. В некоторых местах, например, в парке им. Ахматовой, эти композиции дополнят маргаритками.

На клумбах появтся такие сорта, как Триумф, Попугайные, Дарвиновы гибриды, Простые ранние и Махровые поздние. А также один сорт Рябчика шахматного. Цветами планируют украсить все районы города. Сегодня цветы высаживают на проспекте Гагарина.

 

Как рассказала начальник участка ГБУ «Парки и скверы» по озеленению и благоустройству Светлана Пышкина, клумбы будут выглядеть по-разному: на одних «крупными пятнами» высадят определенные сорта тюльпанов, другие будут представлять из себя поляны, где одни цветы чередуются с другими, и получается такой микс.  

“Луковичные всегда высаживаются осенью, так как они укореняются, и очень важно, конечно, высадить их не совсем поздно и не так рано, чтобы они не вышли на поверхность. Первое, что делает луковица, она укореняется и начинает копить силы для весеннего всхода”, – рассказала Светлана Пышкина.

Предположительно, цвести тюльпаны будут до мая. Затем их сменят другие растения.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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