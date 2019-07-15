В Севастополе завершается регистрация кандидатов в депутаты Заксобрания

В Севастополе завершается этап регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Сегодня на заседании городской избирательной комиссии были зарегистрированы списки претендентов от региональных отделений парламентских партий – “Справедливой России” и ЛДПР.

В обоих списках по 23 фамилии. Номер один у “Справедливой России” – руководитель местного отделения Евгений Дубовик, команду либерал-демократов возглавляет лидер партии Владимир Жириновский.

Завтра избирательная комиссия рассмотрит городской список кандидатов от “Единой России”. Продолжается проверка подписных листов, представленных самовыдвиженцами и другими политическими объединениями.

«В общей сложности у нас 11 избирательных объединений, то есть политических партий, которые сдали документы. 21-22 июля – это последние даты, когда мы должны принять по ним решения. Из кандидатов-одномандатников у нас всего было 84 кандидата, которые подавали свои документы на регистрацию. На сегодняшний день по 8 округам у нас осталось 63 кандидата-одномандатника», – сказал Сергей Даниленко, председатель избирательной комиссии Севастополя.

На заседании горизбиркома утвердили также порядок использования автоматических комплексов обработки бюллетеней. Всего в Севастополе их 90. В единый день голосования комплексы будут установлены на участках с максимальным количеством избирателей в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах.

Источник: Вести.Севастополь