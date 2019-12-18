В Севастополе завершают обучение волонтёры-медики

Но говорили на занятиях не о медицине – к ней многие волонтёры и сами имеют прямое отношение. Главные темы – мотивация, манипуляции, секреты доверия пациентов. О работе школы сообщает пресс-служба “Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики”.

Главные волонтёры – учащиеся старших классов и студенты медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной, всего более 50 человек.

Два дня занятий направлены на личностное развитие и обучение правильному поведению в экстренных ситуациях.

“Хотелось бы отметить отряд “Резус-фактор” СОШ №49, ребята вошли в ТОП-100 отрядов России. Все школьные отряды активны, постоянно проводят различные мероприятия у себя в школах, помогают в организации городских мероприятий”, – говорит Виктория Лабоденко, региональный координатор направления профориентации школьников в медицину.

Всего в Севастополе создано 11 отрядов волонтеров-медиков, которые объединили порядка 80 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото пресс-службы “Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики”.

Источник: Вести.Севастополь