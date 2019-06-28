В Севастополе завершают сбор клубники и ждут обильный урожай персиков

Урожай клубники на двух сельхозпредприятиях Севастополя этим летом уже на треть превысил прогнозы.

Планировали собрать 54 тонн, а созрело 71,5. Урожайность составила 162,5 ц/га, объем собранной клубники уже превышает запланированный на 32,4%”, сообщили агентству “Интерфакс-Юг” в департаменте сельского хозяйства. И это данные на 20 июня, а работы по сбору ягоды все еще идут.

Также в Севастополе ожидают обильный урожай персиков. В департаменте сельского хозяйства уже прогнозируют существенное снижение цены на этот фрукт. Предприятия уже начали сбор ранних сортов: персики этим летом некрупные, но зато их очень много.

С черешней ситуация обратная: ягод немного, но зато они большие и сочные. В ближайшее время сбор черешни в хозяйствах тоже завершится.

Служба информация “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь