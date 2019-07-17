В Севастополе завершено расследование дела о двойном убийстве

17 июля 2019     25
В Севастополе завершено расследование дела о двойном убийстве

В Севастополе молодой человек предстанет перед судом по обвинению в убийстве своих матери и бабушки. Следственными органами Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

Поздним вечером 31 января текущего года у него возник конфликт с матерью. По данным следствия молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Женщина упрекала сына в том, что он ведет неправильный образ жизни, не работает. В ответ он стал наносить матери удары сначала ножом, а затем топором. Свидетелем преступления стала бабушка, с которой юноша также расправился.

В следственном комитете отмечают что молодой человек прекрасно осознавал, что он делает.

«Согласно заключению комплексной судебно психиатрической комиссии экспертов, каким либо хроническим психическим расстройством, временным или иными расстройствами юноша не страдает в настоящее время и не страдал таковыми на момент его деяния. Состояние, в котором он находился в момент совершения преступления, не лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», – сказала Ольга Постнова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю.

Кроме убийства, молодой человек обвиняется в грабеже и краже с причинением значительного ущерба.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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