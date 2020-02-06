В Севастополе завершено строительство второй скоростной «Кометы»

6 февраля 2020     16
В Севастополе завершено строительство второй скоростной «Кометы»

На судостроительном заводе «Вымпел» закончено строительство второго скоростного пассажирского судна на подводных крыльях. 

«Комета» пока что не сошла со стапелей завода, но уже этим летом будет спущена на воду, для организации транспортного сообщения между Севастополем и Ялтой.

Головное СПК «Комета-120М» проекта 23160, прибыло на базу севастопольского завода «Вымпел» для достроечных работ в 2017 году, а августе 2018 года было введено в постоянную эксплуатацию на пассажирских линиях. Окончание строительства третьего скоростного теплохода этой серии запланировано на 2020 год.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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