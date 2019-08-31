В Севастополе завершен ремонт коллектора в Голубой бухте

В Севастополе завершили ремонт глубоководного коллектора в Голубой бухте. Об этом сегодня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев в своем аккаунте в Instagram.

Прорыв коллектора образовался еще в 2003 году на расстоянии 750 метров на глубине 35 метров – тральщик тогда зацепил канализационную трубу, она разломилась, еще и произошло смещение оси. Содержимое канализации попадало в море в течении 16 лет.

«Именно водолазы выполнили всю, в прямом смысле слова, грязную и тяжелую работу… Работать на такой глубине сложно», – написал глава региона.

Работы на коллекторе начались 7 августа и должны были продлиться до 16. По словам врио губернатора, закончить ремонт в срок не удалось из-за погодных условий, так как погружение на такую глубину запрещено при шторме выше 2 баллов.

Источник: Вести.Севастополь