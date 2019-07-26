В Севастополе завершен ремонт 19 из 79 дорог

26 июля 2019     19
В Севастополе завершен ремонт 19 из 79 дорог

В Севастополе завершен ремонт 19 из 79 дорог, которые должны быть сданы в эксплуатацию этом году. Об этом “Вести ФМ – Севастополь” сообщил первый заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя Евгений Исаков. Кроме того, он отметил, что на 26 дорогах сегодня активно ведутся ремонтные работы.

«По остальным объектам или заключены контракты, или они стоят в планах. Планомерно подрядчики заканчивают одну улицу и переходят на другую. 26 улиц, на которых ведутся работы рассредоточены по всем муниципальным образованиям, по всем районам. Это и на Северной стороне, и в Центре города, и в отдаленных районах», – сказал Исаков.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2019 по 2024 гг. в Севастополе должны привести в нормативное состояние более 85% городских и 50% пригородных дорог.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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