В Севастополе завершилась вакцинация против гриппа

Прививки делали в городских поликлиниках, а также в выездных амбулаториях у крупных торговых центров. Об итогах кампании сообщает пресс-служба департамента здравоохранения со ссылкой на главного эпидемиолога Севастополя Сергея Грыгу.

За три с половиной месяца были привиты 47,8% жителей города. Чтобы избежать эпидемии, достаточно привить 45% населения. В прошлом году кампания остановилась на 46.6% горожан. Прививали желающих российской вакциной “Совигрипп”.

В севастопольском контакт-центре здравоохранения работает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. На вопросы отвечают по номерам:

8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов; 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

Контакт-центр работает ежедневно с 8:00 до 17:00. Звонок бесплатный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото mir24.tv

Источник: Вести.Севастополь