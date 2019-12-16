В Севастополе завершилась вакцинация против гриппа

16 декабря 2019     10
В Севастополе завершилась вакцинация против гриппа

Прививки делали в городских поликлиниках, а также в выездных амбулаториях у крупных торговых центров.  Об итогах кампании сообщает пресс-служба департамента здравоохранения со ссылкой на главного эпидемиолога Севастополя Сергея Грыгу.

За три с половиной месяца были привиты 47,8% жителей города. Чтобы избежать эпидемии, достаточно привить 45% населения. В прошлом году кампания остановилась на 46.6% горожан. Прививали желающих российской вакциной “Совигрипп”.

В севастопольском контакт-центре здравоохранения работает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. На вопросы отвечают по номерам:

8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов; 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

Контакт-центр работает ежедневно с 8:00 до 17:00. Звонок бесплатный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото mir24.tv

Источник: Вести.Севастополь

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