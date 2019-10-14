В Севастополе завершился первый фестиваль «ART-бухта»

Торжественной церемонией закрытия и гала-концертом в театре имени Луначарского завершился международный фестиваль профессиональных театров танца «ART- бухта», проведённый в Севастополе впервые.

Организаторами форума выступило Главное управление культуры и Академический театр танца имени Вадима Елизарова. Среди участников коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Астрахани и других городов России. В течение недели зрители увидели девять представлений. Практически все они в разных стилях: бальные и эстрадные танцы, балет, народная хореография. Финальный концерт включил в себя выступление солистов ведущих театров оперы и балета страны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь