В Севастополе завершён ремонт в двух скверах и парке

В следующем году в Севастополе обновят как минимум 10 скверов и парков. А в этом году благоустройство зелёных зон завершено. Некоторые из них сделали «с нуля».

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Вопросы к подрядчику прямо у входа в парк. Вызывает их не только недоделанный пандус, но и, на первый взгляд, странное оформление бордюрного ограждения.

«Большой поток воды бывает, особенно, когда большие ливневые дожди и вся эта вода стекает вниз, а там одна ливнёвка. Это проблема для жителей, поэтому с двух сторон мы сделали, чтобы она через газон прошла и площадку не подмыла, не испортила», – объясняет генеральный директор компании-подрядчика Эдвард Галстян.

Липы, сосны, акации, тисы, гибисуксы – всего здесь около 400 саженцев, которые требуют регулярного полива. Это теперь задача муниципалитета. Появилась тут и детская площадка, новые скамейки, урны, фонари, конечно, новая плитка. А вот так общественное пространство выглядело раньше. Похожее состояние было и у еще одного сквера в Каче. Здесь к ремонту приступили в начале лета.

«Кладка тротуарной плитки, озеленение, установка опор освещения и нанесение 0,7 га плодородной почвы», – уточняет коммерческий директор компании-подрядчика Андрей Соловьёв.

Здесь тоже появились пандусы. Теперь нужно посеять траву на газонах. Пока на них хаотично стоят цветочные вазоны. Ещё одно замечание – неудобное расположение скамеек на скейт-площадке. И слишком высокий бордюр с одной из сторон. Причина, говорят представители муниципалета, состояние прилегающей дороги. А вот сквер в посёлке Солнечный. Его, что называется, сделали с нуля.

Ещё в начале лета здесь был пустырь. Сейчас благоустройство завершено полностью. Сквер передают муниципалитету, но уже сегодня вечером здесь заработает освещение и загорится новогодняя ель. Сейчас ее только начали украшать.

Новый сквер – это 2,5 гектара. Деревья пока совсем маленькие, но есть теневые навесы, и главное место притяжения – детская площадка. В этом году в городе обустроили 17 общественных пространств.

«Мы приступили уже к реализации проекта на Музыки, 48, потом ещё четыре общественных пространства. Они прошли уже определённый отбор жителей», – рассказывает и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Это планы на 2020 год. В списке благоустройства, как минимум 10 общественных пространств. Но, вероятно, их будет больше, говорят в департаменте городского хозяйства. Число может увеличится, если бюджетные средства удастся сэкономить, как было в этом году.

Вероника Андреева, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь