В Севастополе задержали двух подозреваемых в грабеже

Сотрудники полиции по горячим следам задержали двух мужчин, отобравших телефон у 35-летнего жителя Севастополя.

Полицейские установили личности злоумышленников, напавших на нетрезвого гражданина. Грабители избили мужчину во дворе многоквартирного дома, а после скрылись с его мобильным телефоном.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые совершили нападение на пострадавшего, который пребывал в алкогольном опьянении, вечером во дворе многоквартирного дома. Они избили его и похитили сотовый.

Подозреваемые задержаны и уже дали признательные показания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь