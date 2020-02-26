В Севастополе задержали двух подозреваемых в грабеже

26 февраля 2020     18
В Севастополе задержали двух подозреваемых в грабеже

Сотрудники полиции по горячим следам задержали двух мужчин, отобравших телефон у 35-летнего жителя Севастополя. 

Полицейские установили личности злоумышленников, напавших на нетрезвого гражданина. Грабители избили мужчину во дворе многоквартирного дома, а после скрылись с его мобильным телефоном.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые совершили нападение на пострадавшего, который пребывал в алкогольном опьянении, вечером во дворе многоквартирного дома. Они избили его и похитили сотовый.

Подозреваемые задержаны и уже дали признательные показания.  

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за грабеж, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе осужден насильник семилетней девочки
В Севастополе осужден насильник семилетней девочки

Суд вынес обвинительный приговор жителю Севастополя, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. Мужчина 1982 года рождения признан …


В жилом доме в Севастополе обнаружена утечка газа
В жилом доме в Севастополе обнаружена утечка газа

При техобслуживании многоквартирного дома по улице Хрусталева, сотрудниками «Севастопольгаза» была выявлена утечка газа на отключающем кране, расположенном на фасаде дома. …


В Пентагоне рассказали о превосходстве России и Китая над американской армией
В Пентагоне рассказали о превосходстве России и Китая над американской армией

Вооруженные силы США нуждаются в хорошем финансировании, потому что утратили часть превосходства над армиями России и Китая. Об этом заявил …


Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью
Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью

Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью — это Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан. Об этом сообщает новостной портал …


Лыжные гонки призвали спасти от норвежцев
Лыжные гонки призвали спасти от норвежцев

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре раскритиковал сборную Норвегии. Его слова приводит Ilta Sanomat. «Норвежцы заняли …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты