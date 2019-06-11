В Севастополе задержали двух похитителей велосипедов

Полиция задержала двух мужчин, которые украли из хостела 2 велосипеда стоимостью 32 тысячи рублей, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю во вторник.

Мужчины пришли в хостел в гости к своему знакомому. Уходя, они заметили велосипеды без противоугонных устройств и украли их.

«Злоумышленниками оказались два 24-летних жителя соседнего региона, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за кражу», – говорится в сообщении.

За кражу в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: Вести Севастополя