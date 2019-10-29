В Севастополе задержана семья накропроизводителей

В ходе оперативного мероприятия сотрудники ДПС УГИБДД по городу Севастополю в районе села Верхнесадовое остановили автомобиль Hyundai, которым управляла 29-летняя местная жительница. В салоне также находился её 33-летний сожитель, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

При личном досмотре водителя и пассажира полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с кристаллическим веществом. Эксперты-криминалисты выяснили, что изъятое – амфетамин массой более семи граммов.

В ходе обыска по месту жительства задержанных были изъяты приспособления для изготовления синтетического наркотика. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальная санкция статьи – до 20 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь