В Севастополе задержан водитель на незарегистрированном автомобиле с 216 неоплаченными штрафами

В дежурную часть ГИБДД из центра автоматической фиксации административных правонарушений поступила информация о том, что по городу передвигается водитель на автомобиле Ниссан, который снят с учёта и не зарегистрирован в установленном порядке.

Благодаря системе «Поток» было установлено место, время и направление движения иномарки, которую через несколько минут на улице Хрусталёва задержал экипаж ДПС.

Водитель – житель Севастополя 1994 года рождения, пояснил, что приобрел автомобиль в Москве, но на учёт его не поставил. За данное нарушение на водителя было составлено постановление, а регистрационные номера изъяты.

Также выяснилось, что за данным водителем числится 216 неоплаченных штрафов за различные административные правонарушения, среди которых превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие.

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Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь