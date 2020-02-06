В Севастополе задержан гражданин, подозреваемый в похищении почти 200 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого

6 февраля 2020     19
В Севастополе задержан гражданин, подозреваемый в похищении почти 200 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого

20-летний житель Самарской области, познакомившись на улице с мужчиной, похитил его банковскую карту вместе с пин-кодом.

Потерпевший сам пригласил в гости нового знакомого. За совместным застольем, молодой человек увидел куда хозяин квартиры положил свою банковскую карту и воспользовавшись моментом, украл ее. В банкомате он обналичил 197 000 рублей и сразу же потратил деньги на свои нужды.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность вора и задержали его. Как выяснилось, гражданин уже имел судимость, за совершенные ранее кражу и мошенничество. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.  

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража», – сообщает пресс-служба УМВД Севастополя. – «Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.  

Источник: Вести.Севастополь

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