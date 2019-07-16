В Севастополе задержан житель Северодвинска, находившийся в федеральном розыске

16 июля 2019     33
В Севастополе задержан житель Северодвинска, находившийся в федеральном розыске

Его разыскивали за грабежи и распространение наркотиков. Злоумышленник 1978 года рождения, скрывался от правосудия. В отношении мужчины в июне-августе 2008 года УМВД России по Архангельской области возбудило уголовные дела по двух случаям грабежа, а также пяти эпизодам преступлений, которые связаны с хищениями и незаконным распространением наркотиков.

Мужчина был привлечен в качестве обвиняемого, находился под подпиской о невыезде. Но потом он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В итоге жителя Северодвинска задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя. Его этапировали в СИЗО № 1 Симферополя.

Источник: Вести.Севастополь

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