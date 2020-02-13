В Севастополе задержан злоумышленник, подозреваемый в ограблении инвалида

Житель Севастополя, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности ранее, подозревается в похищении 16 тысяч рублей у инвалида. Сотрудники уголовного розыска установили, что правонарушитель, заметив мужчину с ограниченными возможностями здоровья рядом с аптекой, намеренно толкнул его. А после, когда потерпевший упал, грабитель открыто вытащил из кармана кошелек с денежными средствами и банковскими картами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь