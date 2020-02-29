В Севастополе задержан лже-сотрудник ФСБ

60 тысяч долларов США просил уроженец Еревана за свое содействие в трудоустройстве знакомого в Следственный комитет.

Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам УФСБ по Крыму и Севастополю и утверждал, что может помочь устроиться на работу в СК.

«При следующем контактировании подозреваемый сообщил гражданину, что его вопрос решен положительно и, в качестве благодарности за содействие, последнему необходимо приготовить «покровителю» сумму в размере 60 тысяч долларов США», – сообщили агентству Крыминформ в пресс-службе УФСБ.

Деньги за свою якобы работу подозреваемый согласился принять частями. Во время передачи ему первой части в размере 23 тысяч долларов США его задержали с поличным сотрудники ФСБ.

Ленинский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения: заключение под стражу на два месяца на время проведения следствия. Свою вину злоумышленник признал. Сейчас следователи выясняют, не было ли в его биографии других похожих эпизодов с вымогательством в крупном размере.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото агентства Крыминформ

Источник: Вести.Севастополь