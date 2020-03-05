В Севастополе задержан мужчина, разрушивший памятник неизвестному солдату

5 марта 2020     39
В Севастополе задержан мужчина, разрушивший памятник неизвестному солдату

Сотрудники полиции установили личность и задержали разрушившего памятник неизвестному солдату в посёлке Сахарная Головка.

Выяснилось, что повредил надгробие и украл ограду ранее судимый 37-летний местный житель. Похищенное он сдал на металлолом за 150 рублей. Вырученные деньги потратил на алкоголь. Ему так хотелось выпить, что мужчина даже не понял, что осквернил воинское захоронение. “Вынес железку из леса”, – сообщил он полицейским. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за надругательство над местом захоронения. Ему грозят исправительные работы, арест на срок до трёх месяцев или штраф, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео пресс-службы УМВД по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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