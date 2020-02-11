В Севастополе задержан мужчина, устроивший пьяный дебош в Храме Всех Святых

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который хулиганил в церкви.
36-летний житель Севастополя ворвался в Храм Всех Святых находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя вызывающе, проявлял агрессию и нецензурно выражался. Кроме прочего, гражданин встал в дверях церкви и не пускал внутрь прихожан.
Свое поведение задержанный пояснить не мог, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба севастопольского управления Росгвардии.
Правоохранители установили, что ранее хулиган попадал в поле зрения полиции и был судим.
Источник: Вести.Севастополь