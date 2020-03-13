В Севастополе задержан подозреваемый в краже видеокамеры у собутыльника

Севастопольские полицейские установили личность злоумышленника, подозреваемого в похищении экшн-камеры и 5 тысяч рублей у 35-летнего жителя Севастополя.

По версии следствия, к владельцу квартиры, в которой снимал комнату потерпевший, пришел его знакомый. После совместного распития спиртных напитков, злоумышленник выбрал подходящий момент и украл видеокамеру вместе с денежными средствами, находившимися в комнате квартиросъемщика.

Мужчина скрылся с похищенным и потратил деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали правонарушителя. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Камеру вернули владельцу, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь