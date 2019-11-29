В Севастополе заключили под стражу украинскую шпионку

Решением Ленинского районного суда Севастополя женщину заключили под стражу на два месяца – до 26 января 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Городского суда, санкция статьи 275 УК России “Государственная измена” предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Гражданку России задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже: она собирала здесь сведения о военных объектах и передавала их службе разведки Минобороны Украины. Женщина была завербована спецслужбами соседнего государства.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь