В Севастополе закрашивают надписи, рекламирующие наркотики

“Закрась опасность”. Акция под таким названием стартовала в Севастополе. Студенты и школьники планируют регулярно: два раза в месяц – выходить в своеобразный рейд: закрашивать надписи, рекламирующие запрещенные вещества.

Сейчас активисты приводят в порядок стены жилых домов и других зданий в Гагаринском районе. Места, где есть надписи, они находят сами или с помощью социальных сетей. Фотографии того, что надо закрасить, можно прислать на электронную почту Центра социальных и спортивных программ Севастополя. Подобные акции проводятся по всей стране уже в течение нескольких лет и, как говорят организаторы, имеют положительный эффект. К тому же, в такие рейды вместе с молодежью выходят и сотрудники правоохранительных органов.

«Сотрудники правоохранительных органов берут на контроль надписи, которые увидели, и уже дальше действуют по своему алгоритму. Мы закрашиваем для того, чтобы дети и просто люди любого возраста не увидели эти надписи и не пошли дальше гулять по этим сайтам», – говорит Наталья Шеховцова, руководитель отдела по работе с молодежью Центра спортивных и социальных программ Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь