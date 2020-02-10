В Севастополе заложен новый духовно-просветительский центр

Его строительство приурочено к столетию окончания Гражданской войны на Юге России. Комплекс начнут возводить недалеко от Максимовой дачи, где в годы междоусобного конфликта происходили массовые расстрелы. На месте будущего храма и музея состоялся молебен.

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Это уже не первый молебен на этом месте. Идея увековечить память тех, кто был расстрелян недалеко от Максимовой дачи в 1920-1921 годах, появилась давно. В начале 90-х здесь установили памятный камень, затем и поклонный крест. А скоро начнется строительство небольшого храма в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец».

Проект реализуется на частные средства. Поэтому его разделили на пять очередей. После возведения первого храма здесь планируют построить воскресную школу и музейно-выставочный комплекс. Завершающим этапом станет возведение Собора Новомученников. А музей будет еще и исследовательским центром. Ведь, как говорят историки, период Гражданской войны, ее события на юге России и факты изучены мало.

«Кто-то делит все-таки людей на “красных” и “белых”, мне кажется, это очень больно для нас сегодняшних, потому что, главное, что мы можем сделать для тех, кто ушел – мы можем простить всех, помолиться за всех. Ни в коем случае не допускать этого страшного разлада. Это главный урок, который для всех преподала нам жизнь и история», – говорит член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Екатерина Алтабаева.

Частью духовно-просветительского комплекса станет и уже обустроенная купель, которую освятили в честь священномученика Климента Римского.

«Эта газета … Как раз здесь такие краткие сводки с фронта – это 1917 год. И, конечно, очень интересно, как реагировали севастопольцы, крымчане на эти события», – показывает Вадим Прокопенков, президент общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический».

Газеты той эпохи, личные вещи ее свидетелей: военнослужащих и мирных жителей, в историческом клубе «Севастополь Таврический» собирают 10 лет в разных странах. Что-то покупают на интернет-аукционах, что-то жертвуют севастопольцы. Только фотографий людей и редких видов города накопилось уже несколько сотен. Каждая уникальна по-своему.

«Фотография женщины на ней собственноручная подпись: на память дорогой Евдокии Федоровне от Леты. Вот такое красивое имя, 1916 года фотография», – рассказала координатор проектов общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический» Ирина Кузьмичева.

В коллекции клуба – множество книг, а еще – большой мультимедиа архив.

«Тема Гражданской войны, она очень волнует общество, все поколения абсолютно. Нам кажется, что именно противоречия в этом комплексе исторических документов, материалов, личных ощущениях многих людей от этой темы – связано с незнанием, с отсутствием настоящей справедливой документальной базы. Чтобы человек мог понять и сформировать свое отношение к этим событиям, потому что у нас человек, либо в одну сторону склоняется, либо в другую», – пояснил президент общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический» Вадим Прокопенков.

Огромные потери несли при этом обе стороны. Многие имена участников боев на Крымском полуострове и судьбы не известны до сих пор. Это одно из нескольких направлений для исследований Гражданской войны. И не только для того, чтобы заполнить пробелы в истории, но и для того, чтобы противоречия, которые вылились в трагедию почти сто лет назад, не разделяли общество сегодня.

Вероника Андреева, Александр Попов.

Источник: Вести.Севастополь