В Севастополе заморожено возведение домов №31 и 33 по ул. Восточной

13 сентября 2019     19
В Севастополе заморожено возведение домов №31 и 33 по ул

Департамент городского хозяйства сегодня подал в отношении собственника земельных участков судебный иск. На месте, предназначенном для индивидуальной жилой застройки, как полагают инспекторы, рабочие возводят многоквартирные дома. Это не только нарушение градостроительных норм: предприниматель уже продаёт квартиры, которые могут оказаться вне закона.

На 16 сентября запланировано судебное заседание. А пока сотрудники департамента городского хозяйства составляют специальный реестр домов с нарушениями и без, который будет доступен на сайте городского правительства.

«Граждане, которые будут приобретать помещения, могут познакомиться и уже для себя сделать соответствующие выводы: стоит ли им терять деньги, если здание по решению суда подлежит сносу и приведению в соответствию. Либо не рисковать, и приобрести в нормальном жилом секторе, которые имеют всю разрешительную документацию.  Мы тем самым предотвратим образование обманутых дольщиков», – сказал Евгений Горлов, заместитель директора департамента городского хозяйства.

Городские власти, вместе с полицией на сегодня проверяют стройки по семидесяти четырём адресам. В случае, если факт нарушения подтвердят эксперты, сооружения придётся привести в надлежащий вид. К примеру, убрать лишние этажи. Оплачивать демонтаж будут собственники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе заморожено возведение домов №31 и 33 по ул
В Севастополе заморожено возведение домов №31 и 33 по ул. Восточной

Департамент городского хозяйства сегодня подал в отношении собственника земельных участков судебный иск. На месте, предназначенном для индивидуальной жилой застройки, как …



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