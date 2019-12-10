В Севастополе запомнят Юрия Лужкова как человека, поддержавшего город в самые трудные времена

10 декабря 2019     21
В Севастополе запомнят Юрия Лужкова как человека, поддержавшего город в самые трудные времена

Ушел из жизни пусть и бывший, но легендарный мэр Москвы Юрий Лужков. Человек, который еще в мае 2008 года в Севастополе на площади Нахимова перед многотысячной толпой не побоялся заявить о необходимости возвращения Севастополя и Крыма в Россию. После этого Украина объявила его персоной «нон-грата». Правда, при Януковиче это решение было отменено.

“Я свои заявления по Севастополю сделал осмысленно и обоснованно, и менять свою позицию по отношению к его статусу не собираюсь”, – говорил Лужков, когда его обвиняли в политической несдержанности.

Каждый приезд мэра Москвы в тогда еще украинский Севастополь был настоящей бомбой, считает Владимир Стручков, работавший в те годы генеральным директором Дома Москвы.

В прошлом году в интервью ИА FederalCity он рассказал, как в 1993-ем, после распада СССР столица России взяла шефство над крейсером «Москва» Черноморского флота. Время было тяжелое – моряки по полгода сидели без зарплаты, как, впрочем, многие работники бюджетной сферы или предприятий. У них не было собственного жилья, а платить за съемные квартиры было нечем. Тогда по распоряжению Лужкова в Севастополь для экипажа крейсера пришли три КАМАЗа с овощами и консервами.

«Хочу отметить, что Юрий Михайлович Лужков рассматривал Черноморский флот как российский регион, как часть Федерации, которая находится за границей.Была разработана комплексная программа помощи ЧФ, и это были уже не грузовики с картошкой, а строительство жилья. Первый дом для семей офицеров ГРКР «Москва» был сдан в августе 1994 года в районе проспекта Острякова, позже он «перерос» в целый микрорайон со школой и детским садом», – вспоминал Стручков.

  

При Лужкове и с его поддержкой в Севастополе Лазаревские казармы перестроили под филиал МГУ, и 1 сентября 2000 года в городе был открыт новый вуз. 

В 2007 году на площади Нахимова появился Дом Москвы. Столица начала работать с севастопольскими властями напрямую, минуя посольство в Киеве – как регион с регионом. Севастопольские ветераны на День Победы получали доплату от правительства Москвы, им предоставили возможность бесплатно лечиться в московских клиниках.

В 2008-м в эксплуатацию были введены ещё 5 домов для российских военных, им было передано более 400 квартир. Также, видя украинизацию образования, Москва закупала для севастопольских школ российские учебники, делала подарки городу на День ВМФ.

«В период с 1994 по 2014 год из бюджета Москвы было профинансировано более 100 миллиардов рублей, построено 37 жилых домов и сдано более 500 000 квадратных метров площадей, передано более 200 единиц автотехники», – такие данные привел Владимир Стручков.

  

С приходом к власти Собянина громких заявлений, конечно, стало меньше, но курс на поддержку Севастополя остался прежним. И сейчас именно в рамках соглашения с правительством Москвы в Севастополе воплощается в жизнь несколько крупных инфраструктурных проектов – среди самых громких – реконструкция Большой Морской и парка Учкуевка.

Юрию Лужкову было 83 года. Он умер в Мюнхене во время операции на сердце – не смог проснуться после наркоза. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из архива Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь

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