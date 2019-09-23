В Севастополе запретят строить вблизи памятника первому бастиону

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня дал такое поручение начальнику Управления охраны объектов культурного наследия в ходе аппаратного совещания.

Теперь Севнаследие выдаст предписание владельцу частного дома в Нахимовском районе, в котором запретит строительство в районе памятника.

“Пригласите собственника строения и в присутствии СМИ вручите ему предписание. Объясните, что все его денежные траты бессмысленны. Судебные приставы все равно приведут в действие решение суда, которое вступит в силу”, – прокомментировал решение Михаил Развожаев.

Уведомление должно быть вручено сегодня. Уже составлен гражданско-правовой иск, и собственник здания вызван для составления протокола. Иск будет направлен в суд.

Службы информации “Вести – Севастополь“

фото jalita.com

Источник: Вести.Севастополь