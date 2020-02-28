В Севастополе запустят онлайн-площадку для обсуждения вопросов здравоохранения

28 февраля 2020     14
В Севастополе запустят онлайн-площадку для обсуждения вопросов здравоохранения

Департамент здравоохранения сообщает о том, что в конце марта в Севастополе появится краудсорсинговая площадка для обсуждения вопросов развития городского здравоохранения.

Разработкой онлайн-площадки занимается «Медицинский информационно-аналитический центр» Севастополя. Краудсорсинговая платформа будет создана для обсуждения проблемных вопросов медицины и предложений жителей города по улучшению качества отрасли здравоохранения.

По словам первого заместителя директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова, подобные проекты уже действуют в нескольких регионах России с положительным результатом.

«Сегодня в Департамент здравоохранения поступает множество предложений от граждан или от общественных организаций. Чтобы сделать этот процесс системным, мы запустим онлайн-площадку, где жители Севастополя смогут предлагать свои идеи, выдвигать инициативы, обсуждать поступающие предложения. Лучшие из них будут воплощены», – говорит Владислав Нусинов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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