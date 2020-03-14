В Севастополе запущена система слежения за мусоровозами

14 марта 2020     18
В Севастополе запущена система слежения за мусоровозами

Систему контроля за вывозом строительного мусора разработали в Севастополе. Следить за движением грузовиков теперь будут в режиме онлайн.

Новая программа создана на базе ГЛОНАСС.

Сегодня ее презентовали главе города Михаилу Развожаеву. На каждой машине, которая вывозит строительный мусор с городских объектов, установят датчики. Данные о местоположении они будут передавать каждые пять секунд. Диспетчер по карте сможет построить маршрут автомобиля и узнать место и время его остановок. Система полностью заработает в конце апреля – после того, как в силу вступит соответствующее распоряжение регионального правительства, но уже сегодня к ней подключили 12 автомобилей. Так датчики добровольно установил подрядчик, который занимается реконструкцией Большой Морской.

«Региональная информационно-навигационная система позволяет определять зоны, при попадании транспортных средств в которую, идет сигнал оператору, то есть идет сигнал о происшествии. И оператор может посмотреть на карте, увидеть конкретное транспортное средство со знаком. Мы вывели информацию о том, с какого объекта вывозится данный мусор», – рассказывает начальник главного управления информатизации и связи правительства Севастополя Александра Осипова. – Этот портал будет иметь окно на сайте правительства Севастополя. У нас огромное количество общественных организаций, общероссийский народный фронт, и многие другие организации занимающихся общественным контролем, и мы приглашаем коллег, общественников, для того, чтобы помогать нам с контролем за этой ситуацией».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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