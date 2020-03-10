В Севастополе заработала горячая линия по вопросам коронавируса

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю заработал телефон «горячей линии», где можно получить консультации по всем вопросам, связанным с распространением в мире коронавируса.

Там готовы консультировать тех, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Телефон «горячей линии» в Крыму и Севастополе: +7 978 919 11 23. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: (800) 555 49 43.

Роспотребнадзор каждый день обновляет список стран, при возвращении из которых людей помещают под обязательный двухнедельный карантин. Сейчас в списке 11 государств: это Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран и Корея.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь