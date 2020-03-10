В Севастополе заработала горячая линия по вопросам коронавируса

10 марта 2020     13
В Севастополе заработала горячая линия по вопросам коронавируса

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю заработал телефон «горячей линии», где можно получить консультации по всем вопросам, связанным с распространением в мире коронавируса.

Там готовы консультировать тех, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Телефон «горячей линии» в Крыму и Севастополе: +7 978 919 11 23.

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: (800) 555 49 43.

Роспотребнадзор каждый день обновляет список стран, при возвращении из которых людей помещают под обязательный двухнедельный карантин. Сейчас в списке 11 государств: это Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран и Корея.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Тренер заявил, что разговоры о коронавирусе не помешают российским боксёрам в отборе на ОИ
Тренер заявил, что разговоры о коронавирусе не помешают российским боксёрам в отборе на ОИ

16:26 Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился ожиданиями от выступления команды на европейском квалификационном турнире летних …


США допустили возможность оказания помощи Турции в Сирии
США допустили возможность оказания помощи Турции в Сирии

16:38 Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американские власти допускают возможность оказания помощи Турции по линии НАТО в …


После слов Путина депутат снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию
После слов Путина депутат снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию

Депутат Госдумы Александр Карелин после слов президента России Владимира Путина снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных парламентских …


Александр Емельяненко ответил на обвинение в предательстве брата
Александр Емельяненко ответил на обвинение в предательстве брата

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал высказывание тяжеловеса Сергея Харитонова, который посчитал переход в клуб «Ахмат» предательством брата …


Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»
Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»

Власти Ульяновской области объявили о запуске недели национального проекта «Культура», в рамках которой жителей региона познакомят с результатами работы по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты