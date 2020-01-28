В Севастополе за год ввели в эксплуатацию более 3000 жилых домов

Объемы строительства в Севастополе за год выросли на 30%.

Предприятия и организации города потратили в прошлом году на строительство 13 659,7 миллиона рублей. Это на 34,1% выше, чем показатели за такой же период 2018 года, сообщает крымское управление Федеральной службы государственной статистики.

В прошлом году в Севастополе ввели в эксплуатацию более 3000 жилых помещений и домов, общей площадью более 570 тысяч квадратных метров. Из них чуть свыше трети построено на земле, предназначенной для садоводства.

Населением построено и введено в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья.

На строительство инженерных сооружений в городе пришлось 92,3% от общего объёма всех строительных работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь