В Севастополе за год значительно подорожали услуги

28 февраля 2020     12
В Севастополе за год значительно подорожали услуги

В исследовании участвовали 510 товаров и услуг, пользующихся у севастопольцев наибольшим спросом.

Результаты оказались таковы: среди продовольственных товаров больше всего, почти на 15%, подорожали фруктово-ягодные консервы; молоко и молочная продукция – на 8,4%. Рост цен на мясные продукты составил почти 4%, на рыбу – 4,3%.

Подешевели за этот год сахар, куриные яйца и птица. Цены на непродовольственные товары, по данным Крымстата, выросли менее, чем на 2%. А вот резкий скачок цен наблюдается по таким показателям как платные услуги.

«В течение года у нас сильно подорожали медицинские услуги, жилищно-коммунальные, билеты в театр, кино, авиабилеты. Всё вместе это и дало такое подорожание – именно 7,3% в течение года, и годовой индекс инфляции по услугам у нас получился 7,3%», – заместитель руководителя Крымстата по Севастополю Елена Дацюк.

Данные об инфляции сотрудники Крымстата планируют направить в Законодательное собрание и правительство Севастополя.

Очень важной для повышения уровня жизни севастопольцев они считают предстоящую в октябре перепись населения. Полученная информация будет учтена для формирования государственной политики и распределения бюджета.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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