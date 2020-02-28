В Севастополе за год значительно подорожали услуги

В исследовании участвовали 510 товаров и услуг, пользующихся у севастопольцев наибольшим спросом.

Результаты оказались таковы: среди продовольственных товаров больше всего, почти на 15%, подорожали фруктово-ягодные консервы; молоко и молочная продукция – на 8,4%. Рост цен на мясные продукты составил почти 4%, на рыбу – 4,3%.

Подешевели за этот год сахар, куриные яйца и птица. Цены на непродовольственные товары, по данным Крымстата, выросли менее, чем на 2%. А вот резкий скачок цен наблюдается по таким показателям как платные услуги.

«В течение года у нас сильно подорожали медицинские услуги, жилищно-коммунальные, билеты в театр, кино, авиабилеты. Всё вместе это и дало такое подорожание – именно 7,3% в течение года, и годовой индекс инфляции по услугам у нас получился 7,3%», – заместитель руководителя Крымстата по Севастополю Елена Дацюк.

Данные об инфляции сотрудники Крымстата планируют направить в Законодательное собрание и правительство Севастополя.

Очень важной для повышения уровня жизни севастопольцев они считают предстоящую в октябре перепись населения. Полученная информация будет учтена для формирования государственной политики и распределения бюджета.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь