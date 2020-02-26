В Севастополе за год почти наполовину выросло производство вина

В прошлом году в Севастополе заложили 534,4 гектаров новых виноградников, что в 3,3 раза больше, чем было в 2018 году.

Обновление виноградников дает результат. Уже несколько лет наблюдается стабильный рост валового сбора и урожайности виноградников, сообщил сегодня директор департамента сельского хозяйства Севастополя, отчитываясь перед Законодательным собранием за работу своего ведомства в 2019 году. Севастопольские аграрии собрали за год 21 726 тонн винограда.

“В 2019 году произведено вина и вина игристого 25,14 млн бутылок, что на 40,7% больше аналогичного периода 2018 года. Винодельческими предприятиями города продолжается работа по модернизации уже существующих мощностей. Так, в 2019 году одним из предприятий приобретено высокотехнологичное итальянское оборудование для переработки винограда. На двух новых линиях переработка винограда проходит с более высокой скоростью при меньшем давлении. Значительно сокращается время прессования, снижается частота повреждения косточек, благодаря чему достигается высокое качество сусла с низким уровнем полифенолов, танинов и окисленности», – отметил Дмитрий Чумаков.

С сентября 2019 года магистров для управления виноградарско-винодельческими предприятиями начали готовить в СевГУ. Для обучения им выделили 25 га заброшенных земель бывшего совхоза имени Софьи Перовской.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь